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Одеську облраду обшукує ДБР. Фото: InfoResist
Одеську облраду обшукує ДБРhttps://racurs.ua/ua/n125616-odesku-oblradu-obshukuie-dbr.htmlРакурс
Одеська обласна рада наразі обшукується представниками Державного бюро розслідувань.
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У кількох кабінетах вилучаються документи, інформує місцеве видання «Думська» з посиланням на джерела в прокуратурі.
Слідчі дії тривають у рамках кримінального провадження ДБР за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення або розтрата майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем). За даними співрозмовника, розтрату коштів обласного бюджету зафіксовано в Ізмаїлі.
Як повідомляє УНІАН із посиланням на представника Одеської облради, йдеться про 600 млн грн держкоштів.
Серед іншого обшукується і приймальня очільника облради Анатолія Урбанського.
Нагадаємо, сьогодні під час сесії Одеської облради, на якій депутати запланували обрати нового керівника у звязку з отриманням Урбанським мандату народного депутата Верховної Ради, сталася бійка з блокуванням трибуни. Причиною конфлікту стали звинувачення на адресу частини депутатів у домовленості щодо обрання на посаду певних осіб.
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