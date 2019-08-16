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Одеську облраду обшукує ДБР. Фото: InfoResist

Одеську облраду обшукує ДБР

16 сер 2019, 13:31
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Одеська обласна рада наразі обшукується представниками Державного бюро розслідувань.

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У кількох кабінетах вилучаються документи, інформує місцеве видання «Думська» з посиланням на джерела в прокуратурі.

Слідчі дії тривають у рамках кримінального провадження ДБР за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення або розтрата майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем). За даними співрозмовника, розтрату коштів обласного бюджету зафіксовано в Ізмаїлі.

Як повідомляє УНІАН із посиланням на представника Одеської облради, йдеться про 600 млн грн держкоштів.

Серед іншого обшукується і приймальня очільника облради Анатолія Урбанського.

Нагадаємо, сьогодні під час сесії Одеської облради, на якій депутати запланували обрати нового керівника у звязку з отриманням Урбанським мандату народного депутата Верховної Ради, сталася бійка з блокуванням трибуни. Причиною конфлікту стали звинувачення на адресу частини депутатів у домовленості щодо обрання на посаду певних осіб.


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