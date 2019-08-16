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Умерла принцесса Голландии Кристина. Фото: Day.Az

Умерла принцесса Голландии Кристина — самая загадочная королевская персона (ФОТО)

16 авг 2019, 14:05
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Принцесса Кристина умерла в Гааге во дворце Нордейнде. На протяжении последних лет она страдала от онкологического заболевания — рака костей.

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Церемония прощания с Кристиной Нидерландской будет закрытой. Как сообщила информационная служба правительства Нидерландов в Twitter, принцессу кремируют.

Умерла принцесса Голландии Кристина. Фото: Wikimedia Commons

Голландская принцесса была одной из четырех дочерей бывшей королевы Нидерландов Юлианы и младшей сестрой экс-королевы Беатрикс.

Нынешние король Виллем-Александр и королева Максима, а также принцесса Беатрикс уже публично выразил свои соболезнования с связи с кончиной их сестры и тети.

Умерла принцесса Голландии Кристина. Фото: Wikimedia Commons

Принцесса Кристина считалась самой загадочной из королевских персон. Она не любила публичности, поэтому переезжала из страны в страну в поисках уединения. Длительное время она жила в Нью-Йорке и городах Италии. Также Кристина была известна своим музыкальным талантом и любовью к искусству.

Изначально ее звали Марейке, но позже она сменила имя. В 1975 году принцесса вышла замуж и стала матерью троих детей, но 1996 году брак был расторжен.

Умерла принцесса Голландии Кристина. Фото: Wikimedia Commons

Кроме онкологического заболевания, постигшего ее в пожилом возрасте, принцесса некоторый период своей жизни страдала от слепоты в результате детской травмы. Но со временем зрение Кристины удалось восстановить.

Источник: Ракурс


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