Дело «Роттердам плюс»: суд отпустил под залог гендиректора «ДТЭК Сети»

Ивана Гелюх отпустили под залог в размере 9,6 млн грн

https://racurs.ua/n125618-delo-rotterdam-plus-sud-otpustil-pod-zalog-gendirektora-dtek-seti.html

Ракурс

Соломенский районный суд Киева отпустил под залог на сумму 9,6 млн грн генерального директора компании «ДТЭК Сети» Ивана Гелюха, задержанного в рамках расследования дела относительно формулы «Роттердам плюс».

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Гелюха Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подозревают в нанесении ущерба на сумму 18,86 млрд грн в результате введения формулы «Роттердам плюс». Об этом сообщает издание «Слово и Дело».

Отмечается, что прокуратура просила для Гелюха заключение под стражу с альтернативой залога на сумму 99,99 млн грн, мотивируя это тем, что за последние годы он официально заработал 31 млн грн. Кроме того, отмечал прокурор САП Виталий Пономаренко, за еще одного фигуранта этого дела — Бориса Лисового, залог внесла сама компания ДТЭК, поэтому за Гелюха она, по его мнению, тоже могла внести залог, если он сам этого не сможет сделать.

Формула «Роттердам плюс» была введена в 2017 году, в связи с потерей территорий на Донбассе, где осуществлялась добыча антрацитового угля, который использовался на большинстве теплоэлектростанций Украины.

Согласно этой формуле, в цену электроэнергии закладывалась стоимость импортируемого угля, которую рассчитывали на основании котировок европейского хаба Амстердам — Роттердам — Антверпен.

Действие формулы было прекращено с 1 июля этого года в связи с началом работы нового рынка электроэнергии в Украине.

Напомним, об объявлении подозрения Гелюху и Лисовому стало известно 14 августа.