НАБУ сообщило о подозрении должностным лицам ДТЭК. Фото: ТСН

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НАБУ в рамках расследования уголовного производства по формуле «Роттердам плюс» сообщило о подозрении топ-менеджерам ДТЭК.

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Подозрение объявили генеральному директору «ДТЭК Востокэнерго» Борису Лисовому и генеральному директору «ДТЭК Сети» Ивану Гелюху. Об это 14 августа сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источники в НАБУ.

Как известно, формулу «Роттердам плюс» ввели в 2017 году из-за потери контроля над частью Донецкого угольного бассейна, в котором добывали антрацитовый уголь. Согласно с постановлением НКРЭКУ № 289, в цену электроэнергии закладывали стоимость импортируемого угля, которую рассчитывали на основании котировок европейского хаба Амстердам — Роттердам — Антверпен. Действие формулы «Роттердам плюс» прекратилось с 1 июля 2019 года, когда в Украине запустили новый рынок электроэнергии.

Ранее сообщалось, что 8 августа НАБУ сообщило о подозрении шести лицам, причастным к введению так называемой формулы «Роттердам плюс». В Антикоррупционном бюро считают, что эти действия нанесли потребителям электроэнергии 18,87 млрд грн убытков, из которых 14,3 млрд грн получили частные компании-инициаторы введения формулы. Действия всех шести человек квалифицировали по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

А 9 августа суд избрал меру пресечения в виде ареста бывшему члену НКРЭКУ Владимиру Евдокимову. Его подозревают в причастности к введению так называемой формулы «Роттердам плюс».