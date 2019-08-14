Под Киевом создадут Днепровско-Тетеревский национальный природный парк. Фото: menr.gov.ua

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Днепровско-Тетеревский национальный природный парк появится под Киевом.

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На сегодняшнем заседании Кабмин поддержал указ президента «О создании Днепровско-Тетеревского национального природного парка» на территории Вышгородского и Иванковского районов. Об этом 14 августа сообщила пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

Глава министерства Остап Семерак заявил, что в результате создания этого парка карта природно-заповедных территорий Украины увеличится на 30402,3 га. Чиновник пообещал, что новый парк будет способствовать экологическому туризму и научной деятельности.

Эта уникальная лесная и водно-болотная фауна, в которой живут краснокнижные птицы и звери, получила шанс стать национальным природным парком, — отметил Семерак.

Министр отметил, что в 2018 году президентом Порошенко были подписаны 12 указов о расширении площадей природно-заповедного фонда более чем на 80 тыс га. На Львовщине был создан парк «Бойковщина», на Ровенщине появился парк «Нобельский», а в Херсонской области — «Каменская Сечь».

Напомним, в Чернобыльской зоне планируют открыть водные маршруты для туристов на реках Припять и Уж. В Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения заявляют, что все маршруты были проверены дозиметрами и являются безопасными для посетителей.