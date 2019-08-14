Сергей Горбачев, фото: «Украинская правда»

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Образовательным омбудсменом Кабмин официально назначил директора киевской специализированной школы № 148 Сергея Горбачева.

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Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины (МОН).

Теперь Сергей Иванович сможет начать непосредственную работу, — отмечают в министерстве.

Об избрании Горбачева образовательным омбудсменом среди трех финалистов соответствующего отбора стало известно еще 12 июля.

В МОН отмечают, что избрание именно Горбачева обусловлено, в частности, его знаниями системы образования на разных ступенях, а также «пониманием ценностей и сути начатых образовательных реформ».

Горбачев в 1985 году окончил Запорожский государственный педагогический университет по специальности «Русский язык и литература». Его стаж работы в сфере образования составляет более 13 лет.

Более пяти лет работал учителем русского языка и литературы в нескольких средних школах Запорожья. Впоследствии более четырех лет был директором запорожской школы-лицея «Логос».

В конце 90-х годов прошлого века оставил сферу школьного образования и работал в издательствах и газете «Коммерсант». В 2015 году стал директором киевской специализированной школы I-III ступеней № 148 имени Ивана Багряного с углубленным изучением украинского языка и литературы.

Образовательный омбудсмен будет осуществлять защиту прав учащихся, студентов, педагогов и ученых. Ему в этом будет помогать специальная служба, в состав которой будут входить 15 человек. Предполагается, что полученные жалобы образовательный омбудсмен будет рассматривать в течение не более чем месячного срока.

Напомним, во время сегодняшней пресс-конференции министр образования Украины Лилия Гриневич заявила, что невакцинированным детям придется учиться в школе по индивидуальному плану или дистанционно.