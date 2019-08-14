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Ракурс
Сергій Горбачов, фото: «Українська правда»

Уряд призначив освітнього омбудсмена (ВІДЕО)

14 сер 2019, 18:17
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Освітнім омбудсменом Кабмін офіційно призначив директора київської спеціалізованої школи № 148 Сергія Горбачова.

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Відповідне рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні уряду, повідомляє прес-служба Міністерства освіти та науки України (МОН).

Тепер Сергій Іванович зможе розпочати безпосередню роботу, — наголошують у міністерстві.

Про обрання Горбачова освітнім омбудсменом з-поміж трьох фіналістів відповідного відбору стало відомо ще 12 липня.

В МОН зазначають, що обрання саме Горбачова зумовлене, зокрема, його знаннями системи освіти на різних щаблях, а також «розумінням цінностей та суті розпочатих освітніх реформ».

Горбачов у 1985 році закінчив Запорізький державний педагогічний університет за спеціальністю «Російська мова і література». Його стаж роботи у сфері освіти становить понад 13 років.

Понад п’ять років працював вчителем російської мови і літератури в кількох середніх школах Запоріжжя. Згодом понад чотири роки був директором запорізької школи-ліцею «Логос».

Наприкінці 90-х років минулого століття залишив сферу шкільної освіти й працював у видавництвах та газеті «Комерсант». У 2015 році став директором київської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 148 імені Івана Багряного з поглибленим вивченням української мови та літератури.

Освітній омбудсмен здійснюватиме захист прав учнів, студентів, освітян і науковців. Йому в цьому допомагатиме спеціальна служба, до складу котрої входитимуть 15 осіб. Передбачається, що отримані скарги освітній омбудсмен розглядатиме протягом не довше ніж місячного терміну.

Нагадаємо, під час сьогоднішньої прес-конференції міністр освіти України Лілія Гриневич заявила, що невакцинованим дітям доведеться вчитися в школі за індивідуальним планом або дистанційно.

Джерело: Ракурс


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