Під Києвом створять Дніпровсько-Тетерівський національний природній парк. Фото: menr.gov.ua

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Дніпровсько-Тетерівський національний природній парк з’явиться під Києвом.

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На сьогоднішньому засіданні Кабмін підтримав указ президента «Про створення Дніпровсько-Тетерівського національного природного парку» на території Вишгородського та Іванківського районів. Про це 14 серпня повідомила прес-служба Міністерства екології та природних ресурсів України.

Глава міністерства Остап Семерак заявив, що внаслідок створення цього парку карта природно-заповідних територій України збільшиться на 30402,3 га. Урядовець пообіцяв, що новий парк сприятиме екологічного туризму та науковій діяльності.

Ця унікальна лісова та водно-болотна фауна, в якій живуть червонокнижні птахи та звірі, отримала шанс стати національним природним парком, — зазначив Семерак.

Міністр наголосив, що в 2018 році президентом Порошенком було підписано 12 указів про розширення площ природно-заповідного фонду на понад 80 тис га. На Львівщині був створений парк «Бойківщина», на Рівненщині з’явився парк «Нобельський», а в Херсонській області — «Кам'янська Січ».

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні планують відкрити водні маршрути для туристів на річках Прип’ять та Уж. У Державному агентстві України з управління зоною відчуження заявляють, що всі маршрути були перевірені дозиметрами та є безпечними для відвідувачів.