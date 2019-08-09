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Дело «Роттердам плюс»: подозреваемому назначили 2 млн грн залога, фото - DW

Подозреваемому в деле «Роттердам плюс» назначили 2 млн грн залога

9 авг 2019, 22:43
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Соломенский райсуд Киеве 9 августа арестовал на два месяца Владимира Евдокимова, бывшего члена Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Евдокимова подозревают в причастности к внедрению так называемой формулы «Роттердам плюс» и вчера арестовали детективы НАБУ.

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Альтернативой содержанию под стражей в суде назвали уплату залога в 2 млн грн, сообщили в Фейсбук общественной организации «Центр противодействия коррупции».

Прокуратура же ходатайствовала о содержании под стражей с альтернативой залога в 50 млн грн.

Напомним, что 8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, причастным к внедрению этой формулы ценообразования на уголь для электростанций. Действия всех шести человек квалифицированы по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) УК Украины. Представителям частных компаний инкриминируют пособничество. В НАБУ подтвердили задержание одного из подозреваемых — экс-члена НКРЭКУ Евдокимова.

В Антикоррупционном бюро считают, что эти действия нанесли потребителям электроэнергии 18,87 млрд грн убытков, из которых 14,3 млрд грн получили частные компании-инициаторы введения формулы.

Формулу «Роттердам плюс» ввели в 2017 году из-за потери контроля над частью Донецкого угольного бассейна, в которой добывали антрацит. Согласно постановлению НКРЭКУ № 289, в цену электроэнергии закладывали стоимость импортируемого угля, которую рассчитывали на основании котировок европейского хаба Амстердам — ​​Роттердам — ​​Антверпен. Действие формулы прекратилось с 1 июля этого года, когда в Украине запустили новый рынок электроэнергии.

Источник: Ракурс


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Подозреваемому в деле «Роттердам плюс» назначили 2 млн грн залога

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