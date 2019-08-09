Справа «Роттердам плюс»: підозрюваному призначили 2 млн грн застави, фото — DW

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Солом’янський райсуд Києва 9 серпня арештував на два місяці Володимира Євдокимова, колишнього члена Нацкомісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). Євдокимова підозрюють у причетності до запровадження так званої формули «Роттердам плюс» й вчора арештували детективи НАБУ.

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Альтернативою утриманню під вартою у суді назвали сплату застави у 2 млн грн, повідомили у Фейсбук громадської організації «Центр протидії корупції».

Прокуратура ж клопотала про утримання під вартою з альтернативою застави у 50 млн грн.

Нагадаємо, що 8 серпня детективи НАБУ повідомили про підозру шістьом особам, причетним до запровадження цієї формули ціноутворення на вугілля для електростанцій. Дії всіх шести осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) КК України. Представникам приватних компаній інкримінують пособництво. В НАБУ підтвердили затримання одного з підозрюваних — екс-члена НКРЕКП Євдокимова.

В Антикорупційному бюро вважають, що ці дії завдали споживачам електроенергії 18,87 млрд грн збитків, з яких 14,3 млрд грн отримали приватні компанії-ініціатори запровадження формули.

Формулу «Роттердам плюс» запровадили в 2017 році через втрату контролю над частиною Донецького вугільного басейну, у якій добували антрацитове вугілля. Згідно з постановою НКРЕКП № 289, в ціну електроенергії закладали вартість імпортованого вугілля, яку розраховували на підставі котирувань європейського хабу Амстердам — Роттердам — Антверпен. Дія формули припинилася з 1 липня цього року, коли в Україні запустили новий ринок електроенергії.