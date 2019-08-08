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Формула "Роттердам плюс": НАБУ підтвердило перші арешти та повідомлення про підозру, фото — "Новое время"

НАБУ підтвердило перші арешти та повідомлення про підозру у справі «Роттердам плюс» (ІНФОГРАФІКА)

8 сер 2019, 13:28
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Детективи НАБУ 8 серпня повідомили про підозру шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули «Роттердам плюс». В Антикорупційному бюро вважають, що ці дії завдали споживачам електроенергії 18,87 млрд грн збитків, з яких 14,3 млрд грн отримали приватні-компанії-ініціатори запровадження формули.

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Прес-служба НАБУ повідомила, що сьогоднішні процесуальні дії провели стосовно таких осіб:

  • екс-голови Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП);
  • чинного директора ДП «Оператор ринку», який на момент запровадження «Роттердам плюс» був членом НКРЕКП);
  • начальника відділу НКРЕКП;
  • керівника управління НКРЕКП;
  • заступника комерційного директора однієї з приватних компаній групи — ключового оператора ринку теплогенерації України;
  • директора департамента однієї з компаній зазначеної групи.

Дії всіх шести осіб кваліфіковано за ч.2 ст. 364 (зловживання службовим становищем") КК України. Представникам приватних компаній інкримінують пособництво. В НАБУ підтвердили затримання одного з підозрюваних — екс-члена НКРЕКП. Місце місцезнаходження екс-голови НКРЕКП і топ-менеджерів групи компаній наразі невідомо.

В НАБУ вважають, що представники групи приватних теплогенеруючих компаній у 2015 році почали тиснути на керівництво НКРЕКП, аби воно включило до ціни на електроенергію, що виробляли ТЕС цієї групи, видатки, які насправді не здійснювалися, а саме — витрати на доставку та перевалку енергетичного вугілля в Україну з портів у Європі. В березні 2016 року НКРЕКП запровадила відповідні зміни, причому формула розраховувала тариф для всієї теплової генерації. Це призвело до зростання вартості всієї електричної енергії.

Як діяла формула "Роттердам плюс", фото — НАБУ

Розслідування справи детективи НАБУ здійснюють із березня 2017 року.

Нагадаємо, що сьогодні повідомлялося про затримання у справі «Роттердам плюс». Йшлося про колишнього члена Нацкомісії з регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, главу держпідприємства «Оператор ринку» Володимира Євдокімова.

Формулу «Роттердам плюс» запровадили в 2017 році через втрату контролю над частиною Донецького вугільного басейну, у якій добували антрацитове вугілля. Згідно з постановою НКРЕКП № 289, в ціну електроенергії закладали вартість імпортованого вугілля, яку розраховували на підставі котирувань європейського хабу Амстердам — Роттердам — Антверпен. Дія формули «Роттердам плюс» припинилася з 1 липня 2019 року, коли в Україні запустили новий ринок електроенергії.

Джерело: Ракурс


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999

НАБУ підтвердило перші арешти та повідомлення про підозру у справі «Роттердам плюс» (ІНФОГРАФІКА)

Детективи НАБУ 8 серпня повідомили про підозру шістьом особам, причетним до запровадження формули «Роттердам плюс». В Антикорупційному бюро вважають, що ці дії завдали споживачам електроенергії 18,87 млрд грн збитків

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