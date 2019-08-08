Формула "Роттердам плюс": НАБУ підтвердило перші арешти та повідомлення про підозру, фото — "Новое время"

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Детективи НАБУ 8 серпня повідомили про підозру шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули «Роттердам плюс». В Антикорупційному бюро вважають, що ці дії завдали споживачам електроенергії 18,87 млрд грн збитків, з яких 14,3 млрд грн отримали приватні-компанії-ініціатори запровадження формули.

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Прес-служба НАБУ повідомила, що сьогоднішні процесуальні дії провели стосовно таких осіб:

екс-голови Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП);

чинного директора ДП «Оператор ринку», який на момент запровадження «Роттердам плюс» був членом НКРЕКП);

начальника відділу НКРЕКП;

керівника управління НКРЕКП;

заступника комерційного директора однієї з приватних компаній групи — ключового оператора ринку теплогенерації України;

директора департамента однієї з компаній зазначеної групи.

Дії всіх шести осіб кваліфіковано за ч.2 ст. 364 (зловживання службовим становищем") КК України. Представникам приватних компаній інкримінують пособництво. В НАБУ підтвердили затримання одного з підозрюваних — екс-члена НКРЕКП. Місце місцезнаходження екс-голови НКРЕКП і топ-менеджерів групи компаній наразі невідомо.

В НАБУ вважають, що представники групи приватних теплогенеруючих компаній у 2015 році почали тиснути на керівництво НКРЕКП, аби воно включило до ціни на електроенергію, що виробляли ТЕС цієї групи, видатки, які насправді не здійснювалися, а саме — витрати на доставку та перевалку енергетичного вугілля в Україну з портів у Європі. В березні 2016 року НКРЕКП запровадила відповідні зміни, причому формула розраховувала тариф для всієї теплової генерації. Це призвело до зростання вартості всієї електричної енергії.

Розслідування справи детективи НАБУ здійснюють із березня 2017 року.

Нагадаємо, що сьогодні повідомлялося про затримання у справі «Роттердам плюс». Йшлося про колишнього члена Нацкомісії з регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, главу держпідприємства «Оператор ринку» Володимира Євдокімова.

Формулу «Роттердам плюс» запровадили в 2017 році через втрату контролю над частиною Донецького вугільного басейну, у якій добували антрацитове вугілля. Згідно з постановою НКРЕКП № 289, в ціну електроенергії закладали вартість імпортованого вугілля, яку розраховували на підставі котирувань європейського хабу Амстердам — Роттердам — Антверпен. Дія формули «Роттердам плюс» припинилася з 1 липня 2019 року, коли в Україні запустили новий ринок електроенергії.