Формула "Роттердам плюс": НАБУ подтвердило первые аресты и сообщения о подозрении, фото — "Новое время"

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Детективы НАБУ 8 августа сообщили о подозрении шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы «Роттердам плюс». В Антикоррупционном бюро считают, что эти действия нанесли потребителям электроэнергии 18,87 млрд убытков, из которых 14,3 млрд получили частные компании-инициаторы введения формулы.

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Пресс-служба НАБУ сообщила, что сегодняшние процессуальные действия провели относительно таких лиц:

экс-председателя Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ)

действующего директора ГП «Оператор рынка», который на момент введения «Роттердам плюс» был членом НКРЭКУ)

начальника отдела НКРЭКУ;

руководителя управления НКРЭКУ;

заместителя коммерческого директора одной из частных компаний группы — ключевого оператора рынка теплогенерации Украины;

директора департамента одной из компаний указанной группы.

Действия всех шести человек квалифицированы по ч.2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) УК Украины. Представителям частных компаний инкриминируют пособничество. В НАБУ подтвердили задержание одного из подозреваемых — экс-члена НКРЕКП. Место местонахождение экс-главы НКРЕКП и топ-менеджеров группы компаний пока неизвестно.

В НАБУ считают, что представители группы частных теплогенерирующих компаний в 2015 году начали давить на руководство НКРЭКУ, чтобы оно включило в цены на электроэнергию, производимую ТЭС этой группы, расходы, которые в действительности не проводились, а именно — расходы на доставку и перевалку энергетического угля в Украине из портов в Европе. В марте 2016 года НКРЭКУ ввела соответствующие изменения, причем формула рассчитывала тариф для всей тепловой генерации. Это привело к росту стоимости всей электрической энергии.

Расследование дела детективы НАБУ осуществляют с марта 2017 года.

Напомним, что сегодня сообщалось о задержании в деле «Роттердам плюс». Речь шла о бывшем члене НКРЭКУ, главу госпредприятия «Оператор рынка» Владимира Евдокимова.

Формулу «Роттердам плюс» ввели в 2017 году из-за потери контроля над частью Донецкого угольного бассейна, в которой добывали антрацитовый уголь. Согласно постановлению НКРЭКУ № 289, в цену электроэнергии закладывали стоимость импортируемого угля, которую рассчитывали на основании котировок европейского хаба Амстердам — ​​Роттердам — ​​Антверпен. Действие формулы «Роттердам плюс» прекратилась с 1 июля этого года, когда в Украине запустили новый рынок электроэнергии.