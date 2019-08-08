Обещания Зеленского: президент анонсировал амбициозные планы по развитию экономики, фото - ОП

https://racurs.ua/n125320-dorogi-porty-aeroporty-i-rost-vvp-chto-zelenskiy-poobeschal-biznesu.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский 8 августа заявил в Стамбуле об амбициозных планах своей команды в сфере экономики. В результате выполнения этих обещаний Украине кардинально изменится, считает президент.

Loading...

Эти заявления прозвучали во время бизнес-форума, который состоялся сегодня во время визита Зеленского в Турцию. Он считает, что такая уверенность основывается на том, что его команда получила на выборах от граждан полный мандат на перемены.

Мы уже имеем большинство в парламенте, скоро сформируем профессиональное правительство и выберем порядочного генерального прокурора. Своим шансом изменить страну мы обязательно воспользуемся, — заверил президент.

В частности, Зеленский в своем выступлении пообещал, что валовой внутренний продукт (ВВП) будет расти на 5−7% в год, инвестиции в инфраструктуру составят 20 млрд долл., в порядок приведут 24 тыс. км дорог, количество реально работающих аэропортов увеличат до 15, а морских портов — до пяти. Кроме того, Зеленский считает возможным утроить мощности ВПК.

Президент остановился на нескольких шагах, которые помогут осуществить задуманное. В частности, осенью власти планируют принять закон о концессии, что позволит государству безопасно работать с частным сектором. Президент пообещал также развивать телекоммуникационный сектор, упростить правила ведения бизнеса и ввести конкурентные правила работы на энергетических рынках.

Напомним, что Зеленский сегодня также анонсировал земельную реформу и легализацию азартных игр, а именно возобновление работы казино в пятизвездочных отелях у Черного моря.