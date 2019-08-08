Обіцянки Зеленського: президент анонсував амбітні плани щодо розвитку економіки, фото — ОП

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Президент України Володимир Зеленський заявив у Стамбулі про амбітні плани своєї команди у сфері економіки. У результаті виконання цих обіцянок Україна кардинально зміниться, вважає президент.

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Ці заяви пролунали під час бізнес-форуму, який відбувся сьогодні під час візиту Зеленського до Туреччини.

Він вважає, що така впевненість ґрунтується на тому, що його команда отримала на виборах від громадян повний мандат на зміни.

Ми уже маємо більшість у парламенті, скоро сформуємо професійний уряд та оберемо порядного генерального прокурора. Своїм шансом змінити країну ми обов’язково скористаємося, — запевнив президент.

Зокрема, Зеленський у своєму виступі пообіцяв, що валовий внутрішній продукт (ВВП) зростатиме на 5−7% на рік, інвестиції в інфраструктуру становитимуть 20 млрд дол., в порядок приведуть 24 тис. км доріг, кількість реально працюючих аеропортів збільшать до 15, а морських портів — до п’яти. Крім того, Зеленський вважає за можливе потроїти потужність ВПК.

Президент зупинився на декільках кроках, які допоможуть здійснити задумане. Зокрема, восени влада планує прийняти закон про концесію, що дасть можливість державі безпечно працювати з приватним сектором. Президент пообіцяв також розвивати телекомунікаційний сектор, спростити правила ведення бізнесу і запровадити конкурентні правила роботи на енергетичних ринках.

Нагадаємо, що Зеленський сьогодні також анонсував земельну реформу і легалізацію азартних ігор, а саме відновлення казино у п’ятизіркових готелях біля Чорного моря.