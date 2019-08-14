НАБУ повідомило про підозру посадовцям ДТЕК. Фото: ТСН

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НАБУ в рамках розслідування кримінального провадження за формулою «Роттердам плюс» повідомило про підозру топ-менеджерам ДТЕК.

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Підозру оголосили генеральному директору «ДТЕК Східенерго» Борису Лісовому та генеральному директору «ДТЕК Мережі» Івану Гелюху. Про це 14 серпня повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерела в НАБУ.

Як відомо, формулу «Роттердам плюс» запровадили в 2017 році через втрату контролю над частиною Донецького вугільного басейну, у якій добували антрацитове вугілля. Згідно з постановою НКРЕКП № 289, в ціну електроенергії закладали вартість імпортованого вугілля, яку розраховували на підставі котирувань європейського хабу Амстердам — Роттердам — Антверпен. Дія формули «Роттердам плюс» припинилася з 1 липня 2019 року, коли в Україні запустили новий ринок електроенергії.

Раніше повідомлялося, що 8 серпня НАБУ повідомило про підозру шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули «Роттердам плюс». В Антикорупційному бюро вважають, що ці дії завдали споживачам електроенергії 18,87 млрд грн збитків, з яких 14,3 млрд грн отримали приватні компанії-ініціатори запровадження формули. Дії всіх шести осіб кваліфікували за ч.2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

А 9 серпня суд обрав запобіжний захід у виді арешту колишньому члену НКРЕКП Володимиру Євдокимову. Його підозрюють у причетності до запровадження так званої формули «Роттердам плюс».