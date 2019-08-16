Балуха етапували до Москви: він може перебувати у Лефортовському або Бутирському СІЗО. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n125620-baluha-etapuvaly-do-moskvy-vin-moje-perebuvaty-u-lefortovskomu-abo-butyrskomu-sizo.html

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Володимир Балух, утримуваний у Росії український політв’язень, етапований із колонії у місті Торжок Тверської області до Москви.

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Про те, що українця вивезли до іншого слідчого ізолятора, повідомили його сестрі, коли повернули листа, відправленого в Тверську колонію, повідомляє «Крим.Реалії».

Адвокат Ольга Дінзе не знає, в який саме з СІЗО перевезли її підзахисного.

Це або «Лефортово», або «Бутирка». Мені стало про це відомо вранці від сестри, якій повернувся лист. Потім ми уточнили інформацію і нам адміністрація колонії сказала, що його справді етапували, — зазначила захисниця.

Навіщо Балуха етапували у російську столицю, їй не повідомили.

При цьому в управлінні Федеральної служби виконання покарань РФ по Тверській області виданню не підтвердили, але і не спростували дані про етапування Балуха.

Як відомо, на початку серпня стало відомо, що Балуха помістили у штрафний ізолятор колонії у Торжку.

Нагадаємо, кримчанина Балуха, який активно виступав проти анексії українського Криму, російські окупанти незаконно засудили до кількох років позбавлення волі. Формальною причиною цього стали підкинуті на горище його будинку боєприпаси.

На знак протесту проти дій окупантів Балух оголошував голодування. Цей протест став однією з причин вивезення українця з колонії у Керчі на територію Тверської області РФ у березні цього року. Там його шість разів відправляли у штрафний ізолятор, що негативно позначається на його здоров’ї.