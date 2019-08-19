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На совещании в Зеленского думали, что делать с энергорынком и как готовиться к зиме, фото - Главком

На совещании у Зеленского решают, что делать с энергорынком и как готовиться к зиме (ТРАНСЛЯЦИЯ)

19 авг 2019, 19:06
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В понедельник, 19 августа, в Офисе президента состоялось совещание с участием главы государства Владимира Зеленского относительно функционирования новой модели рынка электроэнергии и подготовки к осенне-зимнему периоду.

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По результатам совещания представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус вышел к журналистам на брифинг.

Новый энергорынок запустили в Украине с 1 июля 2019 года. Модель предусматривает работу четырех сегментов: рынка двусторонних договоров, рынка «на сутки вперед», внутрисуточного и балансирующего рынков.

Сейчас из четырех рынков, которые должны быть запущены, полноценно функционирует только один — рынок «на сутки вперед».

Введение нового энергорынка предполагает рыночное ценообразование на электроэнергию. Тарифы для промышленного потребителя теперь составляются исходя из спроса и предложения.

Источник: Ракурс


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Новости

Главные новости

На совещании у Зеленского решают, что делать с энергорынком и как готовиться к зиме (ТРАНСЛЯЦИЯ)

В Офисе президента состоялось совещание с участием Зеленского о новой модели энергорынка и подготовке к осенне-зимнему периоду. По результатам совещания представитель президента в Кабмине Андрей Герус вышел к журналистам на брифинг

Новости Украины
19:06
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