На совещании у Зеленского решают, что делать с энергорынком и как готовиться к зиме (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n125715-na-soveschanii-u-zelenskogo-reshaut-chto-delat-s-energorynkom-i-kak-gotovitsya-k-zime.htmlРакурс
В понедельник, 19 августа, в Офисе президента состоялось совещание с участием главы государства Владимира Зеленского относительно функционирования новой модели рынка электроэнергии и подготовки к осенне-зимнему периоду.
По результатам совещания представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус вышел к журналистам на брифинг.
Новый энергорынок запустили в Украине с 1 июля 2019 года. Модель предусматривает работу четырех сегментов: рынка двусторонних договоров, рынка «на сутки вперед», внутрисуточного и балансирующего рынков.
Сейчас из четырех рынков, которые должны быть запущены, полноценно функционирует только один — рынок «на сутки вперед».
Введение нового энергорынка предполагает рыночное ценообразование на электроэнергию. Тарифы для промышленного потребителя теперь составляются исходя из спроса и предложения.