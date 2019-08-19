Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На нараді в Зеленського думали, що робити з енергоринком і як готуватися до зими, фото — Главком

На нараді в Зеленського вирішують, що робити з енергоринком і як готуватися до зими (ТРАНСЛЯЦІЯ)

19 сер 2019, 19:06
999

У понеділок, 19 серпня, в Офісі президента відбулася нарада за участю глави держави Володимира Зеленського щодо функціонування нової моделі ринку електроенергії та підготовки до осінньо-зимового періоду.

Loading...

За результатами наради представник президента у Кабінеті міністрів Андрій Герус вийшов до журналістів на брифінг.

Новий енергоринок запустили в Україні з 1 липня 2019 року. Модель передбачає роботу чотирьох сегментів: ринку двосторонніх договорів, ринку «на добу вперед», внутрішньодобових і балансуючого ринків.

Наразі з чотирьох ринків, які повинні бути запущені, повноцінно функціонує лише один — ринок «на добу вперед».

Введення нового енергоринку передбачає ринкове ціноутворення на електроенергію. Тарифи для промислового споживача тепер складаються виходячи з попиту та пропозиції.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Головні новини 19 серпня: візит Нетаньяху, «прослушка» в Генпрокуратурі, медіа-скандал в «Слузі народу»

Головними новинами понеділка, 19 серпня, став візит до Києва прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньяху, несанкціоноване прослуховування в кабінеті заступника генпрокурора, а також медіа-скандал із новообраним нардепом від партії «Слуга народу»

Новини України
23:05
Новини партнерів
Загрузка...