На нараді в Зеленського думали, що робити з енергоринком і як готуватися до зими, фото — Главком

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У понеділок, 19 серпня, в Офісі президента відбулася нарада за участю глави держави Володимира Зеленського щодо функціонування нової моделі ринку електроенергії та підготовки до осінньо-зимового періоду.

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За результатами наради представник президента у Кабінеті міністрів Андрій Герус вийшов до журналістів на брифінг.

Новий енергоринок запустили в Україні з 1 липня 2019 року. Модель передбачає роботу чотирьох сегментів: ринку двосторонніх договорів, ринку «на добу вперед», внутрішньодобових і балансуючого ринків.

Наразі з чотирьох ринків, які повинні бути запущені, повноцінно функціонує лише один — ринок «на добу вперед».

Введення нового енергоринку передбачає ринкове ціноутворення на електроенергію. Тарифи для промислового споживача тепер складаються виходячи з попиту та пропозиції.