Погода в Україні на 20 серпня: температура піднімається до 32°, дощів не буде, фото — Pixabay

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Погода в Україні 20 серпня буде спекотною, опадів не очікується. Вночі температура складе 15−17°, вдень — 28−32°.

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На території України переважатиме південно-західний вітер, 3−8 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 20 серпня буде спекотною й сухою. Вночі температура коливатиметься від 15 до 17°, а вдень підніметься до 28−30°.

У Львові також не очікується опадів. Вночі термометр покаже 15−16°, вдень — 28−30°.

В Одесі опадів також не передбачається. Вночі прогнозують 15−17°, вдень — 28−30°.

У Дніпрі погода буде суха і спекотна. Вночі термометр покаже 14−16°, а вдень — 29−31°.

Погода в Харкові також буде ясна і спекотна. Вночі обіцяють 14−16°, вдень — 28−30°.

У Карпатах теж без дощів, погода буде суха. Вночі прогнозують 15−17°, а вдень — 30−32°.

Геомагнітна обстановка в Україні 20 серпня буде спокійною. Очікуються невеликі обурення вранці і ввечері.