Погода в Украине на 20 августа: температура поднимается до 32°, дождей не будет, фото — Pixabay

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Ракурс

Погода в Украине 20 августа будет жаркой, осадков не ожидается. Ночью температура составит 15−17°, днем — 28−32°.

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На территории Украины будет преобладать юго-западный ветер, 3−8 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 20 августа будет жаркой и сухой. Ночью температура будет колебаться от 15 до 17°, а днем поднимется до 28−30°.

Во Львове также не ожидается осадков. Ночью термометр покажет 15−16°, днем — 28−30°.

В Одессе осадков также не предвидится. Ночью прогнозируют 15−17°, днем — 28−30°.

В Днепре погода будет сухая и жаркая. Ночью термометр покажет 14−16°, а днем — 29−31°.

Погода в Харькове также будет ясная и жаркая. Ночью обещают 14−16°, днем — 28−30°.

В Карпатах тоже без дождей, погода будет сухая, температура — выше, чем во всех регионах Украины. Ночью прогнозируют 15−17°, а днем — 30−32°.

Геомагнитная обстановка в Украине 20 августа будет спокойной. Ожидаются небольшие возмущения утром и вечером.