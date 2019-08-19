В Генпрокуратуре нашли "прослушку", у Луценко связывают это с делом против Сытника, фото — РБК Украина

https://racurs.ua/n125718-v-genprokurature-nashli-proslushku-u-lucenko-svyazyvaut-eto-s-delom-protiv-sytnika-foto.html

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В служебном кабинете заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской нашли спецсредства для прослушивания. Несанкционированные следственные действия спикер Юрия Луценко Лариса Сарган связывает с делом против руководителя Антикоррупционного бюро Артема Сытника.

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В Фейсбук Сарган сообщила, что спецсредства в кабинете Стрижевской нашли в субботу, 17 августа.

Мы связываем это с тем, что именно Стрижевская является руководителем прокурора, поддерживающего админпротокол по Сытнику, — написала Сарган.

В Генпрокуратуру приезжала следственно-оперативная группа Службы безопасности, которая зафиксировала факт прослушивания, затем в СБУ зарегистрировали уголовное производство.

Сарган заявила, что во вторник, 20 августа, в Сарненскому райсуде (Ровенская область) состоится заседание, на котором рассмотрят админпротокол, составленный на директора НАБУ Сытника. Речь идет о нарушении им ограничений при получении подарка. Сытника подозревают в том, что он не задекларировал отдых в охотничьем угодье в Ровенской области, за который не платил.

Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что директор НАБУ должен проинформировать о таком подарке в декларации. В июле дело об отдыхе Сытника за счет других лиц пошло в суд. Сытник не приходил на допросы и админпротокл о коррупции ему зачитывали на дороге под Полтавой.