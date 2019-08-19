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Ракурс
Паранойя Путина: президенту РФ привезли в Марсель личный вертолет из Москвы, фото — ТАСС

Путин испугался лететь к Макрону на французской технике, ему привезли в Марсель собственный вертолет

19 авг 2019, 17:46
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Президент России Владимир Путин 19 августа совершил перелет из аэропорта Марселя в летнюю резиденцию французского президента на вертолете, который для него привезли специально из Москвы.

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Россияне отклонили предложение использовать французскую технику во время визита своего президента к президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Путин сегодня прибыл в Марсель, откуда направился в летнюю резиденцию Макрона на переговоры, сообщает ТВЦ.

Президент РФ на вертолете переместился на средиземноморское побережье Прованса, в городок Борм-ле-Мимоза департамента Вар, где расположена летняя резиденция президента Макрона — форт Брегансон.

Лидеры России и Франции обсудят широкий круг вопросов международной повестки дня. В частности, речь пойдет о ситуации в Украине, Сирии, Иране и Ливии.

Встреча Макрона и Путина состоится за пять дней до саммита G-7, в которой в настоящее время председательствует Франция.

Источник: Ракурс


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