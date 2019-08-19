Паранойя Путина: президенту РФ привезли в Марсель личный вертолет из Москвы, фото — ТАСС

https://racurs.ua/n125717-putin-ispugalsya-letet-k-makronu-na-francuzskoy-tehnike-emu-privezli-v-marsel-sobstvennyy-vertolet.html

Ракурс

Президент России Владимир Путин 19 августа совершил перелет из аэропорта Марселя в летнюю резиденцию французского президента на вертолете, который для него привезли специально из Москвы.

Loading...

Россияне отклонили предложение использовать французскую технику во время визита своего президента к президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Путин сегодня прибыл в Марсель, откуда направился в летнюю резиденцию Макрона на переговоры, сообщает ТВЦ.

Президент РФ на вертолете переместился на средиземноморское побережье Прованса, в городок Борм-ле-Мимоза департамента Вар, где расположена летняя резиденция президента Макрона — форт Брегансон.

Лидеры России и Франции обсудят широкий круг вопросов международной повестки дня. В частности, речь пойдет о ситуации в Украине, Сирии, Иране и Ливии.

Встреча Макрона и Путина состоится за пять дней до саммита G-7, в которой в настоящее время председательствует Франция.