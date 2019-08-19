Параноя Путіна: президенту РФ привезли до Марселя особистий вертоліт з Москви, фото — ТАСС

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Президент Росії Володимир Путін 19 серпня здійснив переліт з аеропорту Марселя в літню резиденцію французького президента на вертольоті, який для нього привезли спеціально з Москви.

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Росіяни відхилили пропозицію використовувати французьку техніку під час візиту свого президента до президента Франції Еммануеля Макрона.

Путін сьогодні прибув до Марселя, звідки попрямував в літню резиденцію Макрона на переговори, повідомляє ТВЦ.

Президент РФ на вертольоті перемістився на середземноморське узбережжя Провансу, в містечко Борм-ле-Мімоза департаменту Вар, де розташована літня резиденція президента Макрона — форт Брегансон.

Лідери Росії і Франції обговорять широке коло питань міжнародного порядку денного. Зокрема, мова піде про ситуацію в Україні, Сирії, Ірані та Лівії.

Зустріч Макрона та Путіна відбудеться за п’ять днів до саміту G-7, у якій нині головує Франція.