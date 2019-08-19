Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
У США мати піддала здорову дитину 13 операціям, їй загрожує 20 років в'язниці. Фото: Courtesy of YouCaring

У США мати піддала здорову дитину 13 операціям, їй загрожує 20 років в’язниці (ФОТО)

19 сер 2019, 17:35
999

У США мати абсолютно здорової дитину піддала її 13 операціям. Окрім того, впродовж семи років вона понад 300 разів водила його до різних лікарів без необхідності.

Loading...

Американка Кейлін Боуен-Райт під час судового розгляду визнала себе винною в ненавмисному спричиненні шкоди здоров’ю дитини. Тепер вона чекає на вирок, який суд винесе в жовтні. Згідно з законодавством США, жінці загрожує до 20 років позбавлення волі. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на американське агентство Fox 5.

Служба опіки забрала у жінки дитину, тепер хлопчика буде виховувати лише батько.

У США мати піддала здорову дитину 13 операціям, їй загрожує 20 років в'язниці. Фото: Dallas County Sheriff’s Office

У США мати піддала здорову дитину 13 операціям, їй загрожує 20 років в'язниці. Фото: CBS News

Передбачається, що підсудна страждає на психічне захворювання під назвою делегований синдром Мюнхгаузена. Ця хвороба змушує батьків шукати у своїх дітей неіснуючі симптоми хвороб чи вигадувати їх, аби звернутися по медичну допомогу.

Також відомо, що співробітники лікарень, до яких жінка водила свого сина, заявили про те, що у хлопчика насправді не було виявлено ані раку, ані решти заявлених його матір’ю хвороб або симптомів.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

В Генпрокуратурі знайшли «прослушку», в Луценка пов’язують це зі справою проти Ситника (ФОТО)

У кабінеті заступника генпрокурора Стрижевської знайшли спецзасоби для прослуховування. Несанкціоновані слідчі дії речник Луценка пов’язує зі справою проти керівника Антикорупційного бюро Артема Ситника

Новини України
18:20

Зеленський і Нетаньяху дають брифінг після зустрічі (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху перебуває в Києві з офіційним візитом. Він вже провів переговори із президентом Володимиром Зеленським, після зустрічі сторони роблять заяви для ЗМІ. Також очікується повідомлення про підписання низки документів

Новини України
13:19
Новини партнерів
Загрузка...