У США мати піддала здорову дитину 13 операціям, їй загрожує 20 років в'язниці. Фото: Courtesy of YouCaring

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У США мати абсолютно здорової дитину піддала її 13 операціям. Окрім того, впродовж семи років вона понад 300 разів водила його до різних лікарів без необхідності.

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Американка Кейлін Боуен-Райт під час судового розгляду визнала себе винною в ненавмисному спричиненні шкоди здоров’ю дитини. Тепер вона чекає на вирок, який суд винесе в жовтні. Згідно з законодавством США, жінці загрожує до 20 років позбавлення волі. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на американське агентство Fox 5.

Служба опіки забрала у жінки дитину, тепер хлопчика буде виховувати лише батько.

Передбачається, що підсудна страждає на психічне захворювання під назвою делегований синдром Мюнхгаузена. Ця хвороба змушує батьків шукати у своїх дітей неіснуючі симптоми хвороб чи вигадувати їх, аби звернутися по медичну допомогу.

Також відомо, що співробітники лікарень, до яких жінка водила свого сина, заявили про те, що у хлопчика насправді не було виявлено ані раку, ані решти заявлених його матір’ю хвороб або симптомів.