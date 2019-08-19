В США мать подвергла здорового ребенка 13 операциям, ей грозит 20 лет тюрьмы. Фото: Courtesy of YouCaring

https://racurs.ua/n125716-v-ssha-mat-podvergla-zdorovogo-rebenka-13-operaciyam-ey-grozit-20-let-turmy-foto.html

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В США мать абсолютно здорового ребенка подвергла его 13 операциям. Кроме того, в течение семи лет она более 300 раз водила его к различным врачам без необходимости.

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Американка Кэйлин Боуэн-Райт в ходе судебного разбирательства признала себя виновной в непредумышленном причинении вреда здоровью ребенка. Теперь она ожидает приговора, который суд вынесет в октябре. Согласно законодательству США, женщине грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на американское агентство Fox 5.

Служба опеки забрала у женщины ребенка, теперь его будет воспитывать только отец.

Предполагается, что подсудимая страдает от психического расстройства под названием делегированный синдром Мюнхгаузена. Эта болезнь заставляет родителей выискивать у своих детей несуществующие симптомы болезней или придумывать их, чтобы обратиться за медицинской помощью.

Также известно, что сотрудники больниц, в которые женщина водила своего сына, заявили о том, что у мальчика на самом деле не было обнаружено ни рака, ни других заявленных его матерью болезней или симптомов.