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В США мать подвергла здорового ребенка 13 операциям, ей грозит 20 лет тюрьмы. Фото: Courtesy of YouCaring

В США мать подвергла здорового ребенка 13 операциям, ей грозит 20 лет тюрьмы (ФОТО)

19 авг 2019, 17:35
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В США мать абсолютно здорового ребенка подвергла его 13 операциям. Кроме того, в течение семи лет она более 300 раз водила его к различным врачам без необходимости.

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Американка Кэйлин Боуэн-Райт в ходе судебного разбирательства признала себя виновной в непредумышленном причинении вреда здоровью ребенка. Теперь она ожидает приговора, который суд вынесет в октябре. Согласно законодательству США, женщине грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на американское агентство Fox 5.

Служба опеки забрала у женщины ребенка, теперь его будет воспитывать только отец.

В США мать подвергла здорового ребенка 13 операциям, ей грозит 20 лет тюрьмы. Фото: Dallas County Sheriff’s Office

В США мать подвергла здорового ребенка 13 операциям, ей грозит 20 лет тюрьмы. Фото: CBS News

Предполагается, что подсудимая страдает от психического расстройства под названием делегированный синдром Мюнхгаузена. Эта болезнь заставляет родителей выискивать у своих детей несуществующие симптомы болезней или придумывать их, чтобы обратиться за медицинской помощью.

Также известно, что сотрудники больниц, в которые женщина водила своего сына, заявили о том, что у мальчика на самом деле не было обнаружено ни рака, ни других заявленных его матерью болезней или симптомов.


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