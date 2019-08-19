Під Києвом зникли мати і донька: поліція знайшла автомобіль жінок. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n125714-pid-kyievom-znykly-maty-i-donka-policiya-znayshla-avtomobil-jinok-foto.html

Ракурс

Зникнення двох жінок розслідує поліція Київщини. Увечері 17 серпня вони автомобілем Toyota Rav 4 виїхали з Броварів до столиці й за півгодини зв’язок із ними обірвався. Сьогодні було знайдено їхню машину.

Loading...

Авто зниклих Юлії Зайковської та її матері Надії Головач сьогодні виявили на території Броварського району. Машина з реєстраційним номером АІ2662ЕЕ виявилася порожньою — зниклих жінок всередині не було. Про це повідомляє прес-центр облуправління Нацполіції.

У салоні правоохоронці виявили і вилучили документи, що підтверджують право володіння автомобілем, водійське посвідчення й особисті речі жінок. Також під час огляду на автомобілі експерт виявив відбитки пальців і біологічні зразки.

Жінки виїхали із Броварів 17 серпня близько 20.00 і попрямували у бік Києва. Вже за півгодини вони перестали виходити на зв’язок, про що повідомив до поліції співмешканець Зайковської.

Наразі тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місцезнаходження зниклих жінок. Поліція звернулася до громадян із закликом повідомляти будь-яку інформація, що може допомогти у пошуках, обіцяючи збереження анонімності.

Нагадаємо, що влітку 2017 року виїхав зі Львова до Києві й зник водій BlaBlaCar Тарас Позняков. Дорогою він зголосився підвезти двох пасажирів, які його вбили, ймовірно, заради наживи. Одного з убивць затримали, а іншого було оголошено в розшук. У березні цього року в Києві стався вибух, унаслідок якого загинув розшукуваний другий підозрюваний у вбивстві Познякова.