Под Киевом исчезли мать и дочь: полиция нашла автомобиль женщин. Фото: Нацполиция

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Ракурс

Исчезновение двух женщин расследует полиция Киевской области. Вечером 17 августа они выехали на автомобиле Toyota Rav 4 из Броваров в Киев и уже спустя полчаса связь с ними оборвалась. Сегодня была найдена их машина.

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Авто пропавших Юлии Зайковской и ее матери Надежды Головач сегодня обнаружили на территории Броварского района. Машина с регистрационным номером АИ2662ЕЕ оказалась пустой — пропавших женщин внутри не было. Об этом сообщает пресс-центр облуправления Нацполиции.

В салоне правоохранители обнаружили и изъяли документы, подтверждающие право на владение автомобилем, водительское удостоверение и личные вещи женщин. Также при осмотре на автомобиле эксперт обнаружил отпечатки пальцев и биологические образцы.

Женщины выехали из Броваров 17 августа около 20.00 и направились в сторону Киева. Уже через полчаса они перестали выходить на связь, о чем сообщил в полицию сожитель Зайковской.

Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения пропавших женщин. Полиция обратилась к гражданам с призывом сообщать любую информация, которая может помочь в поисках, обещая сохранение анонимности.

Напомним, что летом 2017 года выехал из Львова в Киеве и пропал водитель BlaBlaCar Тарас Позняков. По дороге он согласился подвезти двух пассажиров, которые его убили, вероятно, ради наживы. Одного из убийц задержали, а другой был объявлен в розыск. В марте этого года в Киеве произошел взрыв, в результате которого погиб разыскиваемый второй подозреваемый в убийстве Познякова.