Украина и Израиль: Зеленский и Нетаньяху договорились открыть в Киеве и Иерусалиме центры технологического развития, фото — Офис президента

https://racurs.ua/n125713-zelenskiy-i-netanyahu-dogovorilis-otkryt-v-kieve-i-ierusalime-centry-tehnologicheskogo-razvitiya.html

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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху договорились открыть в Киеве и Иерусалиме центры технологического развития.

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Об этом стало известно по итогам переговоров, которые оба лидера провели 19 августа в Киеве.

На совместном брифинге Нетаньяху похвалил Украину за то, что в ней есть очень талантливые люди и заверил, что небольшие или средние по размерам государства «могут становиться большими, используя высокотехнологичные разработки талантливых людей».

Нетаньяху заявил, что Украина и Израиль могут действовать отдельно, но эффективнее делать это вместе.

Поэтому во время визита лидеры Украины и Израиля договорились, что в столицах обоих государств откроются специальные центры технологического развития. В них планируется обмениваться технологиями и привлекать украинцев к израильской индустрии высоких технологий.

Это будут совместные инвестиции в эту сферу в Украине, что обеспечит быстрое движение обеих стран вперед, — заявил премьер Израиля.

Напомним, что сегодня Зеленский и Нетаньяху провели переговоры и обсудили вопросы войны и обороны, торговые отношения между Украиной и Израилем, в частности, подписание Соглашения о свободной торговле.