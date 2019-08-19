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«Ланос» протаранил автобус в Черкасской области, трое погибших, фото — Нацполиция

«Ланос» протаранил пассажирский автобус в Черкасской области, трое погибших (ФОТО)

19 авг 2019, 16:29
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В Украине снова произошло ДТП с участием рейсового автобуса. На этот раз к трагическим последствиям авария привела в Черкасской области.

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Дорожно-транспортное происшествие произошло на выезде из городка Чернобай. Daewoo Lanos (Дэу Ланос) протаранил рейсовый автобус «Богдан», который ехал из Миргорода в Черкассы.

«Ланос» протаранил автобус в Черкасской области, трое погибших, фото — Нацполиция

Автобус от удара снесло в кювет. Удар был такой силы, что водитель и двое пассажиров легковушки погибли на месте аварии. Еще один пассажир легковушки и восемь человек из автобуса получили повреждения различной степени тяжести.

По факту смертельного ДТП в Чернобаевском районе полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

«Ланос» протаранил автобус в Черкасской области, трое погибших, фото — Нацполиция

Это не первая подобная авария в Украине в августе. В Днепре маршрутка и ЗАЗ «Славута» столкнулись во время движения, в результате чего пострадали два человека, в том числе и водитель легковушки. «Славутой» управлял летний мужчина с инвалидностью. По предварительным данным, он проигнорировал знак «Стоп» не уступив дорогу маршрутке, в результате чего произошло ДТП.

Вечером 11 августа на одесской трассе вблизи Глевахи Volkswagen влетел в маршрутку с пассажирами. В результате ДТП погибли два человека, 13 человек получили ранения.

А 9 августа на дороге Житомир-Черновцы лоб в лоб столкнулись микроавтобус «Фольксваген» и BMW. В результате ДТП в больницы увезли 24 человека, из них 12 были госпитализированы.

Источник: Ракурс


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