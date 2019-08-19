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«Ланос» протаранив автобус на Черкащині, троє загиблих, фото — Нацполіція

«Ланос» протаранив пасажирський автобус на Черкащині, троє загиблих (ФОТО)

19 сер 2019, 16:29
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В Україні знову сталася ДТП за участі рейсового автобуса. Цього разу до трагічних наслідків аварія призвела в Черкаській області.

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Дорожньо-транспортна пригода трапилась на виїзді із містечка Чорнобай. Daewoo Lanos (Деу Ланос) втаранився у рейсовий автобус «Богдан», який їхав з Миргорода в Черкаси.

«Ланос» протаранив автобус на Черкащині, троє загиблих, фото — Нацполіція

Автобус від удару знесло у кювет. Удар був такої сили, що водій та двоє пасажирів легковика загинули на місці аварії. Ще один пасажир легковика та вісім осіб з автобуса отримали ушкодження різного ступеня тяжкості.

За фактом смертельної ДТП в Чорнобаївському районі поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

«Ланос» протаранив автобус на Черкащині, троє загиблих, фото — Нацполіція

Це не перша подібна аварія в Україні у серпні. У Дніпрі маршрутка та ЗАЗ «Славута» зіштовхнулися під час руху, внаслідок чого постраждали двоє осіб, у тому числі й водій легковика. «Славутою» керував літній чоловік з інвалідністю. За попередніми даними, він проігнорував знак «Стоп», не поступившись дорогою маршрутці, внаслідок чого сталася ДТП.

Увечері 11 серпня на одеській трасі поблизу Глевахи легковик Volkswagen влетів у маршрутку з пасажирами. Внаслідок ДТП загинули дві особи, 13 людей отримали поранення.

А 9 серпня на дорозі Житомир-Чернівці лоб у лоб зіткнулися мікроавтобус «Фольксваген» та BMW. Унаслідок ДТП до лікарень відвезли 24 особи, з них 12 — госпіталізовано.

Джерело: Ракурс


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