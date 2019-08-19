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Ракурс
Дитяче Євробачення: обрано представника України. Фото: UA:Суспільне

Дитяче Євробачення: обрано представника України (ВІДЕО)

19 сер 2019, 16:19
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Дитяче Євробачення відбудеться 24 листопада в польському Глівіце. Сьогодні стало відомо, хто представлятиме Україну на міжнародному дитячому пісенному конкурсі цьогоріч — це 13-річна співачка з Києва Софія Іванько.

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Дівчинка виступить на Євробаченні з піснею «Коли здається», повідомляє «UA:Суспільне».

Переможця національного відбору дитячого Євробачення обирали з-поміж 10 фіналістів. Серед інших, Іванько обійшла й доньку відомого коміка Євгена Кошового — 11-річну Варвару. Остання хотіла представляти Україну на конкурсі з піснею «Диво в розмаїтті».

Іванько тричі брала участь у нацвідборі на дитяче Євробачення, але перемогла лише цьогоріч. Вона також брала участь у талант-шоу «Голос. Діти», під час якого разом із Кошовою була в команді співачки Джамали, яка в 2016 році принесла Україні перемогу на дорослому Євробаченні.

До складу журі нацвідбору на дитяче Євробачення входили українські співаки, продюсери, композитори і музиканти, зокрема й співачка Alyosha, яка представляла Україну на Євробаченні-2010 й посіла тоді десяте місце.

Нагадаємо, що минулого року Україну на дитячому Євробаченні представляла Дарина Красновецька з піснею Say love. Дівчина посіла четверте місце.

Джерело: Ракурс


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