Убивство родини в Росії: підліток, який зарізав п'ятьох осіб, мав ігрову залежність, фото — КП

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Підліток, який зарізав свою сім’ю в селі Патрикеєво Ульяновської області, мав ігрову залежність. Про це заявив батько школяра. Він розповів, що син постійно витрачав кишенькові гроші на комп’ютерні ігри.

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Я йому давав грошики, бабуся потайки йому давала і при мені давала. Він, за словами його покійної матері, все це на «стрілялки» витрачав, — повідомив батько підлітка виданню УтроNews.

Востаннє він бачився із сином навесні. В кінці серпня юнак мав приїхати до нього у гості.

В регіональній прокуратурі заявили, що 11-класник був відмінником і учасником багатьох олімпіад. Також хлопчик брав участь в конкурсі «Розумники і розумники». Слідство має намір провести йому посмертну психолого-психіатричну експертизу.

Нагадаємо, що масове вбивство сталося вночі 18 серпня. Підліток Тимур убив всю свою сім’ю: 42-річну маму, 69-річну бабусю, 66-річного дідуся, сестричку і братика, яким було всього по чотири роки. Всіх рідних школяр зарубав сокирою, а потім наклав на себе руки. Тимура біля вежі стільникового зв’язку знайшов його друг Данило.

Поліція припускала, що хлопець міг розправитися з родичами в зв’язку з тривалими неприязними відносинами або через психічний розлад.