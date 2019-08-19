Убийство семьи в России: подросток, зарезавший пятерых человек, имел игровую зависимость, фото — КП

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Ракурс

Подросток, который зарезал свою семью в селе Патрикеево Ульяновской области, имел игровую зависимость. Об этом заявил отец школьника. Он рассказал, что сын постоянно тратил карманные деньги на компьютерные игры.

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Я ему давал денежки, бабушка тайком ему давала и при мне давала. Он, по словам его покойной матери, все это на стрелялки тратил, — сообщил отец подростка изданию УтроNews.

Последний раз он виделся с сыном весной. В конце августа юноша должен был приехать к нему в гости.

В региональной прокуратуре заявили, что 11-классник был отличником и участником многих олимпиад. Также мальчик участвовал в конкурсе «Умники и умницы». Следствие намерено провести ему посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

Напомним, что массовое убийство произошло ночью 18 августа. Подросток Тимур убил всю свою семью: 42-летнюю маму, 69-летнюю бабушку, 66-летнего дедушку, сестру и брата, которым было всего по четыре года. Всех родных школьник зарубил топором, а затем покончил с собой. Тимура у вышки сотовой связи нашел его друг Даниил.

Полиция предполагала, что парень мог расправиться с родственниками в связи с длительными неприязненными отношениями или из-за психического расстройства.