Арестован полицейский, нанявший киллера для убийства в Запорожье. Фото: Новости Запорожья

https://racurs.ua/n125709-arestovan-policeyskiy-nanyavshiy-killera-dlya-ubiystva-v-zaporoje.html

Ракурс

Государственное бюро расследований ходатайствовало в суде об аресте полицейского, который занимался подготовкой заказного убийства иностранца. Суд удовлетворил ходатайство.

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Оборотень в погонах проведет в СИЗО по меньшей мере два месяца, при этом не предусмотрена возможность выхода на свободу под залог. Такое решение принял Мелитопольский горрайонный суд Запорожской области, сообщает пресс-центр ГБР.

Полицейского, который по заказу организовывал убийство представителя национальной диаспоры в Запорожье, и еще одного фигуранта задержали 14 августа. Человек, на которого готовилось покушение, был заранее предупрежден.

По данным ГБР, организатор покушения — это следователь одного из райотделов Главного управления Национальной полиции в Запорожской области. Через посредников он нашел киллера. За совершение убийства исполнитель и посредник должны были получить 4 тыс. долл. На оборотня в погонах работники ГБР вышли после того, как он передал аванс в 2 тыс. долл. исполнителям убийства.

Сейчас продолжается расследование согласно ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 3 ст. 27 (виды соучастников) и ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.