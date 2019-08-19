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Снабжал российский флот: суд в Херсоне арестовал танкер «Мрия». Фото: ФАН

Снабжал российский флот: суд в Херсоне арестовал танкер «Мрия»

19 авг 2019, 15:24
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Судно «Мрия» (Mriya) арестовано в связи с подозрением в поставках топлива для Черноморского флота России.

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Херсонский апелляционный суд рассмотрел апелляцию прокуратуры на определение Херсонского горсуда об отказе в удовлетворении ходатайства следователя, который требовал ареста. Теперь, когда определение суда первой инстанции отменили, на судно наложили арест. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым в своем канале в Telegram.

Согласно данным крымской прокуратуры, данное судно в июне 2015 года поставляло топливо российским морякам в Севастополь, однако тогда транспортное средство осуществляло перевозки под названием «Вилга» (Vilga).

Отметим, что прокуратура хотела арестовать судно еще в начале августа, однако 13 августа Херсонский городской суд отказал ведомству в удовлетворении ходатайства. В связи с этим прокуратура в срочном порядке подала апелляционную жалобу.

По информации сайта Marine Traffic, судно успело покинуть херсонский порт и выйти в нейтральные воды Черного моря.

Как ранее сообщалось, прокуратура провела обыск на судне «Мария», которое под названием «Ольха» поставляло контрабандные нефтепродукты российскому флоту.

Источник: Ракурс


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