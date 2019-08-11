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Ракурс
Грузовое судно. Фото: sceptic.online

В Херсоне правоохранители обыскали судно, которое поставляло топливо для флота РФ

11 авг 2019, 09:16
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Обыск на судне «Мария» в Херсоне проводила прокуратура Автономной Республики Крым.

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Это судно подозревается в перевозке контрабандных нефтепродуктов. Следственные действия проходили на основании решения Херсонского городского суда, в ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда в оккупированный Крым. Об этом сообщила пресс-служба крымской прокуратуры.

Правоохранители считают, что в июне 2015 года это же судно, но под названием «Ольха», поставляло топливо для подразделений Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе.

Как известно, Россия аннексировала Крым после силовой блокады воинских частей ВСУ и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Напомним, Приморский райсуд города Одессы наложил арест на российский танкер NEYMA. Это судно участвовало в блокировании украинских военных кораблей в 2018 году в Керченском заливе.

Источник: Ракурс


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