Вантажне судно. Фото: sceptic.online

https://racurs.ua/ua/n125418-u-hersoni-pravoohoronci-obshukaly-sudno-yake-postachalo-palyvo-dlya-flotu-rf.html

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Обшук на судні «Марія» в Херсоні проводила прокуратура Автономної Республіки Крим.

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Це судно підозрюється в перевезенні контрабандних нафтопродуктів. Слідчі дії відбувалися на підставі ухвали Херсонського міського суду, в ході кримінального провадження за фактом порушення порядку в’їзду/виїзду в окупований Крим. Про це повідомила прес-служба кримської прокуратури.

Правоохоронці вважають, що у червні 2015 року це ж судно, але під назвою «Вільха», постачало паливо для підрозділів Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі.

Як відомо, Росія анексувала Крим після силової блокади військових частин ЗСУ та незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Приєднання півострова до РФ не визнається Україною та більшістю країн світу.

Нагадаємо, Приморський райсуд міста Одеса наклав арешт на російський танкер NEYMA. Це судно брало участь у блокуванні українських військових кораблів в 2018 році у Керченській затоці.