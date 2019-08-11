Супертайфун «Лекіма» в Китаї. Фото: Aljazeera.com

https://racurs.ua/ua/n125417-supertayfun-lekima-v-kytayi-zagynulo-28-osib-zruynovani-tysyachi-budynkiv-video.html

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Супертайфун «Лекіма» в Китайській Народній Республіці станом на ранок неділі, 11 серпня, забрав життя 28 осіб.

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Ще майже 20 осіб вважаються зниклими безвісти. Учора повідомлялося про 18 загиблих. Найбільше жертв зафіксовано в східній частині країни, хоча влада там і вжила превентивних заходів — евакуювала понад 1 млн осіб з небезпечних районів. Наразі майже 100 тис. осіб перебувають у центрах тимчасового розміщення. Про це сьогодні повідомляє «Інтерфакс-Україна» із посиланням на китайські ЗМІ.

Попередньо відомо, що тайфун повністю зруйнував понад 200 житлових будинків, пошкоджено більше 3 тис. 200 будівель. Через супертайфун скасовано понад 2 тис. авіарейсів, рух по деяких залізничних маршрутах призупинено.

Влада КНР попередила, що в майбутньому у постраждалих районах можуть виникнути повені та зсуви.

Нагадаємо, через тайфун «Лекіма» у провінції Чжецзян були призупинені всі паромні сполучення, а також скасовані сотні авіарейсів. Для забезпечення безпеки закрили багато ділянок залізничних ліній, а з прибережних районів Шанхая заздалегідь евакуювали близько 230 тис. осіб.