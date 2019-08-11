Кім Чен Ин був присутнім на випробуваннях нової зброї. Фото: KCNA

https://racurs.ua/ua/n125416-kndr-vyprobuvala-novu-zbrou-za-procesom-spoglyadav-osobysto-kim-chen-yn.html

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Лідер Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ин особисто взяв участь у випробуванні «нової зброї».

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Наразі невідомо, про яку саме зброю йдеться. Йшлося лише про навчальні стрільби, які провели військові. Про це 11 серпня повідомляє РБК із посиланням на державне агентство KCNA.

Зазначається, що Кім погодив випробування нової зброї відразу після того, як отримав інформацію про закінчення розробок і створення дослідного зразка. Північнокорейський лідер після проведених стрільб заявив, що ця зброя може бути використана в тактичному наступі і відповідає ідеям Чучхе. Нову зброю випробували успішно, а Кім Чен Ин висловив задоволення побаченим і подякував вчених за роботу.

Нагадаємо, днями лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що останній запуск нових ракет КНДР є попередженням Сполученим Штатам та Південній Кореї на тлі їхніх спільних військових навчань.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що лідер Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ин написав йому листа, в якому вибачився за випробування ракет малої дальності.