Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях нового оружия. Фото: KCNA

https://racurs.ua/n125416-kndr-ispytala-novoe-orujie-za-processom-nabludal-lichno-kim-chen-yn.html

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Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын лично принял участие в испытании «нового оружия».

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Пока неизвестно, о каком именно оружии идет речь. Речь шла лишь об учебных стрельбах, которые провели военные. Об этом 11 августа сообщает РБК со ссылкой на государственное агентство KCNA.

Отмечается, что Ким согласовал испытания нового оружия сразу после того, как получил информацию об окончании разработок и создания опытного образца. Северокорейский лидер после проведенных стрельб заявил, что это оружие может быть использовано в тактическом наступлении и соответствует идеям Чучхе. Новое оружие испытали успешно, а Ким Чен Ын выразил удовлетворение увиденным и поблагодарил ученых за работу.

Напомним, на днях лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что последний запуск новых ракет КНДР является предупреждением Соединенным Штатам и Южной Корее на фоне их совместных военных учений.

Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын написал ему письмо, в котором извинился за испытания ракет малой дальности.