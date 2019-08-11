Супертайфун «Лекима» в Китае. Фото: Aljazeera.com

https://racurs.ua/n125417-supertayfun-lekima-v-kitae-pogibli-28-chelovek-razrusheny-tysyachi-domov-video.html

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Супертайфун «Лекима» в Китайской Народной Республике по состоянию на утро воскресенья, 11 августа, унес жизни 28 человек.

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Еще около 20 человек считаются пропавшими без вести. Вчера сообщалось о 18 погибших. Больше всего жертв зафиксировано в восточной части страны, хотя власть там и приняли превентивные меры — эвакуировали более 1 млн человек из опасных районов. Сейчас почти 100 тыс. человек находятся в центрах временного размещения. Об этом сегодня сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на китайские СМИ.

Предварительно известно, что тайфун полностью разрушил более 200 жилых домов, повреждено более 3 тыс. 200 зданий. Из-за супертайфуна отменены более 2 тыс. авиарейсов, движение по некоторых железнодорожных маршрутах приостановлено.

Власти КНР предупредили, что в будущем в пострадавших районах могут возникнуть наводнения и оползни.

Напомним, из-за тайфуна «Лекима» в провинции Чжэцзян были приостановлены все паромные сообщения, а также отменены сотни авиарейсов. Для обеспечения безопасности закрыли много участков железнодорожных линий, а из прибрежных районов Шанхая заранее эвакуировали около 230 тыс. лиц.