Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
«Слуга народа» извинилась перед журналисткой за оскорбительное высказывание своего нардепа. Фото: ФАН

«Слуга народа» извинилась перед журналисткой за оскорбительное высказывание своего нардепа

19 авг 2019, 14:43
999

Политическая партия «Слуга народа» извинилась за грубое высказывание своего народного избранника Максима Бужанского, который назвал журналистку издания «Новое время» Ольгу Духнич «тупой овцой из одиозного СМИ».

Loading...

В партии отметили, что считают личные оскорбления недопустимыми и осуждают высказывания Бужанского. Руководство партии и фракции извинилось перед Духнич. Об этом сообщила пресс-служба «Слуги народа» в своем Тelegram.

Однако, в политический силе также добавили, что понимают, почему Бужанский, хотя и неэтично, так выразился. «Слуга народа» отметила, что журналистка на основе своего оценочного суждения заявляла, что нардеп имеет личные чувства к СССР и некоторым украинским политикам.

В партии призвали представителей СМИ воздержаться от аналогичных суждений, которые способствуют предвзятому отношению. Политическая сила отметила, что ее фракция открыта к общению со СМИ и может сообщить всю необходимую информацию во время коммуникационных мероприятий.

Как ранее сообщал «Ракурс», журналистка ответила на оскорбление нардепа и заявила, что Бужанский должен извиниться перед изданием.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

«Слуга народа» извинилась перед журналисткой за оскорбительное высказывание своего нардепа

За грубое высказывание народного избранника от партии «Слуга народа» Максима Бужанского извинились его коллеги. В партии заявили, что личные оскорбления являются недопустимыми

Новости Украины
14:43

Жена израильского премьера оскандалилась в Украине: пренебрегла традициями (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в Киев с официальным визитом прибыл премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с женой Сарой. Еще во время полета супруга премьера устроила разбирательство с пилотами, а приземлившись — оскандалилась с традиционным украинским приветствием

Новости Украины
12:20
Новости партнеров
Загрузка...