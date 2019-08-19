«Слуга народа» извинилась перед журналисткой за оскорбительное высказывание своего нардепа. Фото: ФАН

https://racurs.ua/n125706-sluga-naroda-izvinilas-pered-jurnalistkoy-za-oskorbitelnoe-vyskazyvanie-svoego-nardepa.html

Ракурс

Политическая партия «Слуга народа» извинилась за грубое высказывание своего народного избранника Максима Бужанского, который назвал журналистку издания «Новое время» Ольгу Духнич «тупой овцой из одиозного СМИ».

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В партии отметили, что считают личные оскорбления недопустимыми и осуждают высказывания Бужанского. Руководство партии и фракции извинилось перед Духнич. Об этом сообщила пресс-служба «Слуги народа» в своем Тelegram.

Однако, в политический силе также добавили, что понимают, почему Бужанский, хотя и неэтично, так выразился. «Слуга народа» отметила, что журналистка на основе своего оценочного суждения заявляла, что нардеп имеет личные чувства к СССР и некоторым украинским политикам.

В партии призвали представителей СМИ воздержаться от аналогичных суждений, которые способствуют предвзятому отношению. Политическая сила отметила, что ее фракция открыта к общению со СМИ и может сообщить всю необходимую информацию во время коммуникационных мероприятий.

Как ранее сообщал «Ракурс», журналистка ответила на оскорбление нардепа и заявила, что Бужанский должен извиниться перед изданием.