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Смертельный пожар в Одессе: объявлено подозрение владельцу отеля, в котором сгорели 9 человек

Смертельный пожар в Одессе: объявлено подозрение владельцу отеля, в котором сгорели 9 человек

19 авг 2019, 14:39
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Вадим Черный, владелец отеля «Токио Стар», в котором в ночь на 17 августа погибли девять человек вследствие пожара, стал главным подозреваемым в уголовном производстве о нарушении требований пожарной безопасности, что повлекло тяжкие последствия.

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Черному уже объявили о подозрении, сообщила сегодня пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Сейчас рассматривают три версии пожара, в том числе и поджог с целью сокрытия убийства.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в июле планировалась проверка в «Токио Стар», но форму собственности изменили и представители ГСЧС не смогли получить доступ в помещение.

Сейчас установлены личности шести жертв пожара. Среди них пять украинцев: двое одесситов, двое киевлян и житель Днепра. Еще одной погибшей оказалась гражданка Австралии. Кроме девяти погибших, еще десять человек получили травмы во время пожара, сообщает «Думская».

Президент Владимир Зеленский, комментируя трагедию, заявил, что к ответственности привлекут всех виновников пожара, в том числе и лично владельца отеля.

В свою очередь Черный заявил, что полностью берет на себя ответственность за пожар в «Токио Стар», назвав его катастрофой.

17 августа Черного задержали. Согласно ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Источник: Ракурс


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