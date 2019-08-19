Смертельна пожежа в Одесі: оголошено підозру власнику готелю, в якому згоріли 9 осіб

Смертельна пожежа в Одесі: оголошено підозру власнику готелю. Фото: Страна

https://racurs.ua/ua/n125707-smertelna-pojeja-v-odesi-ogolosheno-pidozru-vlasnyku-gotelu-v-yakomu-zgorily-9-osib.html

Ракурс

Вадим Чорний, власник готелю «Токіо Стар», у якому в ніч на 17 серпня загинуло дев’ятеро осіб через пожежу, став головним підозрюваним у кримінальному провадженні про порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки.

Loading...

Чорному вже оголошено про підозру, повідомила сьогодні прес-служба Генеральної прокуратури.

Наразі розглядають три версії пожежі, в тому числі й підпал з метою приховування вбивства.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що в липні планували перевірку в «Токіо Стар», але форму власності змінили і представники ДСНС не змогли отримати доступ до приміщення.

Наразі встановлено особи шістьох жертв пожежі. Серед них п’ятеро українців: двоє одеситів, двоє киян і житель Дніпра. Ще однією загиблою виявилась громадянка Австралії. Окрім дев’яти загиблих, іще десятеро осіб дістали травми під час пожежі, повідомляє «Думська».

Президент Володимир Зеленський, коментуючи трагедію, заявив, що до відповідальності притягнуть усіх винуватців пожежі, в тому числі й особисто власника готелю.

У свою чергу Чорний заявив, що повністю бере на себе відповідальність за пожежу в «Токіо Стар», назвавши її катастрофою.

17 серпня Чорного затримали. За ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) йому загрожує до восьми років позбавлення волі.