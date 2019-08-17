Пожежа в готелі «Токіо Стар» сталася цієї ночі, фото: «Думская»

https://racurs.ua/ua/n125663-pojeja-v-odesi-pravoohoronci-vyluchyly-videoarhiv-gotelu-tokio-star-video.html

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Правоохоронці вилучили документацію та сервер з відеоархівом з офісу готелю «Токіо Стар», у котрому цієї ночі сталася пожежа з численними людськими жертвами.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив очільник Головного управління Національної поліції в Одеській області Олег Бех.

Він також зазначив, що наразі відбуваються слідчі заходи з власником готелю та представниками фірми, котра встановлювала в закладі протипожежну сигналізацію.

Крім того, здійснюється опитування свідків інциденту.

Зазначається, що наразі правоохоронці розглядають три основні версії причин виникнення пожежі:

можливий факт вбивства й інсинуація підпалу з метою приховування цього злочину;

порушення правил пожежної безпеки;

необережне використання вогню відвідувачами готелю.

Наразі найбільш вірогідною правоохоронці вважають другу версію. Так, займання могло виникнути біля електрощитової, розташованої біля пральні. Саме тут спостерігалося основне полум’я, зазначив Бех.

Жертвами пожежі в «Токіо Стар» стали дев’ять осіб, ще десять постраждали, четверо з них перебувають у тяжкому стані. У ДСНС наголошують, що, зважаючи на нічний час та велику кількість осіб, котрі перебували в готелі, кількість жертв могла бути значно більшою.

Нагадаємо, у зв’язку з пожежею в «Токіо Стар» завтра в Одеській області оголошується траур.