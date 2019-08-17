Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Пожежа в готелі «Токіо Стар» сталася цієї ночі, фото: «Думская»

Пожежа в Одесі: правоохоронці вилучили відеоархів готелю «Токіо Стар» (ВІДЕО)

17 сер 2019, 22:04
999

Правоохоронці вилучили документацію та сервер з відеоархівом з офісу готелю «Токіо Стар», у котрому цієї ночі сталася пожежа з численними людськими жертвами.

Loading...

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив очільник Головного управління Національної поліції в Одеській області Олег Бех.

Він також зазначив, що наразі відбуваються слідчі заходи з власником готелю та представниками фірми, котра встановлювала в закладі протипожежну сигналізацію.

Крім того, здійснюється опитування свідків інциденту.

Зазначається, що наразі правоохоронці розглядають три основні версії причин виникнення пожежі:

  • можливий факт вбивства й інсинуація підпалу з метою приховування цього злочину;
  • порушення правил пожежної безпеки;
  • необережне використання вогню відвідувачами готелю.

Наразі найбільш вірогідною правоохоронці вважають другу версію. Так, займання могло виникнути біля електрощитової, розташованої біля пральні. Саме тут спостерігалося основне полум’я, зазначив Бех.

Жертвами пожежі в «Токіо Стар» стали дев’ять осіб, ще десять постраждали, четверо з них перебувають у тяжкому стані. У ДСНС наголошують, що, зважаючи на нічний час та велику кількість осіб, котрі перебували в готелі, кількість жертв могла бути значно більшою.

Нагадаємо, у зв’язку з пожежею в «Токіо Стар» завтра в Одеській області оголошується траур.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Пожежа в Одесі: правоохоронці вилучили відеоархів готелю «Токіо Стар» (ВІДЕО)

Правоохоронці вилучили документацію та сервер з відеоархівом готелю «Токіо Стар», в котрому цієї ночі сталася пожежа, що забрала життя дев’яти осіб. Розглядаються три можливі причини виникнення пожежі

Новини України
22:04

Запобіжний захід Гримчаку: виправляючи ухвалу, суд помилився вдруге

Деснянський суд Чернігова 17 серпня вирішив виправити помилки й залишати у силі ухвалу про взяття під варту заступника глави МінТОТ Юрія Гримчака, однак знову припустився помилки в ухвалі

Новини України
13:33
Новини партнерів
Загрузка...