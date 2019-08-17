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Ракурс
Пожар в гостинице «Токио Стар» произошел этой ночью, фото: «Думская»

Пожар в Одессе: правоохранители изъяли видеоархив отеля «Токио Стар» (ВИДЕО)

17 авг 2019, 22:04
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Правоохранители изъяли документацию и сервер с видеоархивом из офиса гостиницы «Токио Стар», в которой этой ночью произошел пожар с многочисленными человеческими жертвами.

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Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил глава Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех.

Он также отметил, что сейчас происходят следственные мероприятия с владельцем отеля и представителями фирмы, которая устанавливала в заведении противопожарную сигнализацию.

Кроме того, осуществляется опрос свидетелей инцидента.

Отмечается, что в настоящее время правоохранители рассматривают три основные версии причин возникновения пожара:

  • возможный факт убийства и инсинуация поджога с целью сокрытия этого преступления;
  • нарушение правил пожарной безопасности;
  • неосторожное использование огня посетителями отеля.

Сейчас наиболее вероятной правоохранители считают вторую версию. Так, возгорание могло возникнуть возле электрощитовой, расположенной у прачечной. Именно здесь наблюдалось основное пламя, отметил Бех.

Жертвами пожара в «Токио Стар» стали девять человек, еще десять пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. В ГСЧС подчеркивают, что, учитывая ночное время и большое количество людей, находившихся в гостинице, количество жертв могло быть значительно большим.

Напомним, в связи с пожаром в «Токио Стар» завтра в Одесской области объявляется траур.

Источник: Ракурс


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Новости

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999

Пожар в Одессе: правоохранители изъяли видеоархив отеля «Токио Стар» (ВИДЕО)

Правоохранители изъяли документацию и сервер с видеоархивом отеля «Токио Стар», в котором этой ночью произошел пожар, унесший жизни девяти человек. Рассматриваются три возможные причины возникновения пожара

Новости Украины
22:04   17 авг
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