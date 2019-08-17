Пожар в Одессе: правоохранители изъяли видеоархив отеля «Токио Стар» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n125663-pojar-v-odesse-pravoohraniteli-izyali-videoarhiv-otelya-tokio-star-video.htmlРакурс
Правоохранители изъяли документацию и сервер с видеоархивом из офиса гостиницы «Токио Стар», в которой этой ночью произошел пожар с многочисленными человеческими жертвами.
Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил глава Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех.
Он также отметил, что сейчас происходят следственные мероприятия с владельцем отеля и представителями фирмы, которая устанавливала в заведении противопожарную сигнализацию.
Кроме того, осуществляется опрос свидетелей инцидента.
Отмечается, что в настоящее время правоохранители рассматривают три основные версии причин возникновения пожара:
- возможный факт убийства и инсинуация поджога с целью сокрытия этого преступления;
- нарушение правил пожарной безопасности;
- неосторожное использование огня посетителями отеля.
Сейчас наиболее вероятной правоохранители считают вторую версию. Так, возгорание могло возникнуть возле электрощитовой, расположенной у прачечной. Именно здесь наблюдалось основное пламя, отметил Бех.
Жертвами пожара в «Токио Стар» стали девять человек, еще десять пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. В ГСЧС подчеркивают, что, учитывая ночное время и большое количество людей, находившихся в гостинице, количество жертв могло быть значительно большим.
Напомним, в связи с пожаром в «Токио Стар» завтра в Одесской области объявляется траур.