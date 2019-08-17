Игорю Овдиенко избрана мера пресечения в виде содержания под стражей

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Ракурс

Игорю Овдиенко, еще одному фигуранту дела, в рамках которой задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака, Деснянский районный суд Чернигова также избрал меру пресечения.

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Овдиенко избрано содержание под стражей до 13 октября. Ему назначен залог в размере 4 млн грн. Об этом сообщает «5 канал».

Он свою вину отрицает и утверждает, что обнаруженные у него средства были гонораром за работу.

Овдиенко отправили в Черниговское СИЗО.

Грымчаку накануне также избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога на сумму 6 млн грн. Его жена Юлия Гримчак сегодня заявила журналистам, что за него не будут вносить залог.

Овдиенко и Грымчака задержали в Киеве 14 августа по подозрению в вымогательстве взятки. Правоохранительные органы утверждают, что задержанных поймали с поличным при получении части суммы взятки в размере 480 тыс. долл. США.

Напомним, сегодня Деснянский районный суд Чернигова, который рассматривал избрание меры пресечения Грымчаку, исправил ошибки, допущенные в постановлении об его аресте. Замминистра сегодня отправили в Черниговский следственный изолятор.