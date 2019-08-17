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Ігореві Овдієнку обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою

Справа Гримчака: Ігореві Овдієнку обрано запобіжний захід (ВІДЕО)

17 сер 2019, 21:23
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Ігореві Овдієнку, ще одному фігурантові справи, в межах котрої затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака, Деснянський районний суд Чернігова також обрав запобіжний захід.

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Овдієнку обрано тримання під вартою до 13 жовтня. Йому призначена застава на суму 4 млн грн. Про це повідомляє «5 канал».

Він свою провину заперечує й стверджує, що виявлені в нього кошти були гонораром за роботу.

Овдієнка відправили до Чернігівського СІЗО.

Гримчаку напередодні також обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави на суму 6 млн грн. Його дружина Юлія Гримчак сьогодні заявила журналістам, що за нього не будуть вносити заставу.

Овдієнка та Гримчака затримали в Києві 14 серпня за підозрою у вимаганні хабара. Правоохоронні органи стверджують, що затриманих спіймали на гарячому під час отримання частини суми хабара в розмірі 480 тис. дол. США.

Нагадаємо, сьогодні Деснянський районний суд Чернігова, котрий розглядав обрання запобіжного заходу Гримчакові, виправив помилки, допущені в ухвалі про його арешт. Заступника міністра сьогодні відправили до Чернігівського слідчого ізолятора.


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