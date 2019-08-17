Запобіжний захід Гримчаку: виправляючи ухвалу суд помилився вдруге, фото — Главком

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Ракурс

Деснянський райсуд Чернігова 17 серпня вирішив виправити помилки й залишати у силі ухвалу про взяття під варту заступника глави МінТОТ Юрія Гримчака. Однак й сьогодні не обійшлося без помилок в ухвалі.

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Суддя, яка головувала на засіданні, неправильно вказала в ухвалі прізвище захисника Гримчака: Мятяш, а не Матяш, повідомляється в трансляції, яке провадило із зали суду «Громадське».

Адвокат Гримчака подаватиме нове клопотання про виправлення помилки в ухвалі про розгляд клопотання про виправлення помилки. Матяш також повідомила, що суддя не назвала порядок набрання чинності нової ухвали.

Це також є підставою для подання скарги на суддю у відповідні органи. Я вважаю, що вона умисно пішла на порушення, щоб направити Гримчака у СІЗО, — заявила адвокат після закінчення засідання.

Матяш спрямує апеляційні скарги на усі рішення судді, а також скарги до Вищої кваліфікаційної комісії суддів та в Державне бюро розслідувань.

Гримчак й досі перебуває у Деснянському суді Чернігова через помилку в ухвалі про взяття його під варту. Вчора суд вирішив арештувати його на два місяці (60 діб) під заставу в 6 млн грн, але в ухвалі переплутали його особисті дані. Гримчака назвали Юрієм Михайловичем, а не Миколайовичем. В ухвалі також помилково назвали Дмитра Мельника захисником Гримчака. Насправді ж його інтереси представляла Тетяна Матяш.

Сьогодні Феміда вирішувала, чи дійсна ухвала про обрання запобіжного заходу, причому засідання проводила суддя, яка головувала вчора.

«Ракурс» повідомляв, що 14 серпня Гримчака і його помічника Ігоря Овдієнка затримали за підозрою у вимаганні 1,1 млн дол. хабара. За версією слідства, вони попалися на гарячому під час одержання частини коштів у розмірі 480 тис. дол.

Дружина Гримчака Юлія назвала кримінальне провадження політичним замовленням. 15 серпня Гримчаку оголосили підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах.