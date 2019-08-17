У згорілому в Одесі готелі перебували 29 іноземців, серед версій пожежі — умисний підпал, фото — "Думская"

https://racurs.ua/ua/n125648-u-zgorilomu-v-odesi-goteli-perebuvaly-29-inozemciv-sered-versiy-pojeji-umysnyy-pidpal.html

Ракурс

Під час пожежі в готелі «Токіо Стар», яка забрала життя вісьмох людей, евакуювали 136 людей. Серед евакуйованих було 29 іноземців.

Loading...

У готелі мешкали 14 білорусів, п’ятеро французів, два громадянина США, один підданий Великої Британії, два турки та один громадянин зі Сьєрра-Леоне. Всього в готелі на початку пожежі було двісті осіб.

Про це повідомили сьогодні на брифінгу в управлінні Нацполіції Одеської області.

Поліція розглядає три основні версії пожежі в одеському готелі «Токіо Стар». Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Одеській області Олег Бех на брифінгу в Одесі.

Перша версія — інсценування пожежі з метою приховування вбивства, друга — порушення правил пожежної безпеки, третя — необережне використання вогню постояльцями готелю.

За словами Беха, правоохоронці більше схиляються до другої версії. Він додав, що, за даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, пожежа, найімовірніше, розпочалася зі щитової біля пральні.

Як повідомив журналіст «Радіо Свобода» Михайло Штекель, президент Зеленський подякував одеситу, який прихистив в себе жертв пожежі. Він проходив повз пожежу та запросив до себе приблизно 20 осіб, в тому числі дитину.

Заступник одеського мера Андрій Котляр повідомив, що у ці хвилини біля згорілого готелю постояльці шукають свої речі. Після того, як вони закінчать пошуки, їх відвезуть в санаторії міста.