Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У згорілому в Одесі готелі перебували 29 іноземців, серед версій пожежі — умисний підпал, фото — "Думская"

У згорілому в Одесі готелі перебували 29 іноземців, серед версій пожежі — умисний підпал

17 сер 2019, 13:06
999

Під час пожежі в готелі «Токіо Стар», яка забрала життя вісьмох людей, евакуювали 136 людей. Серед евакуйованих було 29 іноземців.

Loading...

У готелі мешкали 14 білорусів, п’ятеро французів, два громадянина США, один підданий Великої Британії, два турки та один громадянин зі Сьєрра-Леоне. Всього в готелі на початку пожежі було двісті осіб.

Про це повідомили сьогодні на брифінгу в управлінні Нацполіції Одеської області.

Поліція розглядає три основні версії пожежі в одеському готелі «Токіо Стар». Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Одеській області Олег Бех на брифінгу в Одесі.

Перша версія — інсценування пожежі з метою приховування вбивства, друга — порушення правил пожежної безпеки, третя — необережне використання вогню постояльцями готелю.

За словами Беха, правоохоронці більше схиляються до другої версії. Він додав, що, за даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, пожежа, найімовірніше, розпочалася зі щитової біля пральні.

Як повідомив журналіст «Радіо Свобода» Михайло Штекель, президент Зеленський подякував одеситу, який прихистив в себе жертв пожежі. Він проходив повз пожежу та запросив до себе приблизно 20 осіб, в тому числі дитину.

Заступник одеського мера Андрій Котляр повідомив, що у ці хвилини біля згорілого готелю постояльці шукають свої речі. Після того, як вони закінчать пошуки, їх відвезуть в санаторії міста.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Запобіжний захід Гримчаку: виправляючи ухвалу, суд помилився вдруге

Деснянський суд Чернігова 17 серпня вирішив виправити помилки й залишати у силі ухвалу про взяття під варту заступника глави МінТОТ Юрія Гримчака, однак знову припустився помилки в ухвалі

Новини України
13:33

Головні новини за 16 серпня: НАБУ закрило справу проти Гройсмана, а суд арештував Гримчака

У п’ятницю, 16 серпня, Антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження проти прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Суд у Чернігові на два місяці арештував заступника глави МінТОТ Юрія Гримчака

Новини України
22:52   16 сер
Новини партнерів
Загрузка...